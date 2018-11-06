Игрок в Dota 2 обвинил своего тренера в домогательствах
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По словам киберспортсмена, наставник приставал к нему на глазах у всех и никого не стеснялся.
Игрок американской команды Vendetta по Dota 2 Сэмюэл Андерсон (Sammyboy) обвинил своего бывшего тренера команды Чейза Стернса в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Vspesports.
Киберспортсмен рассказал, что тренер команды несколько раз пытался переспать с ним. Всё это происходило в его собственном доме. Андерсон заявил, что он пригласил членов команды и тренера на сборы, однако приехал только тренер. После этого тот заставлял игрока спать с ним в одной кровати.
Геймер заявил, что он сразу же дал понять, что ему нравятся девушки. Однако это никак не повлияло на падение тренера. Киберспортсмен до последнего не хотел рассказывать об этом, однако решился на этот шаг, чтобы обезопасить других игроков, которые, возможно, будут работать со Стернсом.