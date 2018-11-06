Игрок в Dota 2 обвинил своего тренера в домогательствах

По словам киберспортсмена, наставник приставал к нему на глазах у всех и никого не стеснялся.

Игрок американской команды Vendetta по Dota 2 Сэмюэл Андерсон (Sammyboy) обвинил своего бывшего тренера команды Чейза Стернса в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Vspesports.

Киберспортсмен рассказал, что тренер команды несколько раз пытался переспать с ним. Всё это происходило в его собственном доме. Андерсон заявил, что он пригласил членов команды и тренера на сборы, однако приехал только тренер. После этого тот заставлял игрока спать с ним в одной кровати.