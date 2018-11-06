Белорус отрезал себе палец из-за отказа в рассрочке
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Мужчина решил отказаться от мизинца и бросить его в лицо консультанту салона связи, который не продал ему телефон.
Житель города Минска отрезал себе палец. После этого он бросил мизинец в лицо консультанту салона связи. Причина таких действий — отказ консультанта продавать телефон. Об этом сообщили сотрудники минского ГУВД.
Полиции удалось установить, что сотрудница салона сказала 40-летнему мужчине о необходимости погасить долг за услугу сотового оператора. Мужчина согласился и тут же перевёл необходимую сумму, однако служба безопасности фирмы всё равно не разрешила заключить договор с потенциальным покупателем.
Мужчина покинул салон и отправился в торговый зал продуктового магазина. В одном из отделов он нашёл нож и отрезал себе мизинец. После этого он вернулся в салон и бросил фалангу в лицо консультанту, которая не оформила ему кредит на телефон.
По факту произошедшего проводится проверка. Врачи установили, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Летом он только вышел из тюрьмы, где отбывал срок за продажу наркотиков. Также мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности за кражи.