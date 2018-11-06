Канье Уэст назвал свой любимый ресторан
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Популярный американский рэпер решил раскрыть карты, тем самым показав, где он сильнее всего любит поесть.
Рэпер Канье Уэст снова вышел в "Твиттер". На этот раз артист признался, какой ресторан у него самый любимый.
По словам рэпера, его любимый ресторан — McDonald’s. Публика одобрительно отнеслась к признанию Канье: его сообщение в "Твиттере" собрало более 61 тысячи ретвитов и более 255 тысячи лайков.
Однако удивляться тут нечему. В 2016 году американский рэпер также писал в "Твиттере" о том, что McDonald’s — это его любимый бренд. Кроме того, в 2016 году Канье написал стихотворение под названием The McDonald’s Man, которое было опубликовано в журнале Blonde другого популярного американского рэпера Фрэнка Оушена.