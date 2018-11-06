Канье Уэст назвал свой любимый ресторан

Популярный американский рэпер решил раскрыть карты, тем самым показав, где он сильнее всего любит поесть.

Рэпер Канье Уэст снова вышел в "Твиттер". На этот раз артист признался, какой ресторан у него самый любимый.

По словам рэпера, его любимый ресторан — McDonald’s. Публика одобрительно отнеслась к признанию Канье: его сообщение в "Твиттере" собрало более 61 тысячи ретвитов и более 255 тысячи лайков.