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Опубликовано 6 ноября 2018, 11:18

Фильму "Плохие парни 3" быть! Уилл Смит подтвердил работу над продолжением

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/John Locher

Фото: © AP Photo/John Locher

Пока что нет информации о том, кто именно выступит в качестве режиссёра новой киноленты.

Актёр Уилл Смит заявил о том, что съёмки третей части фильма "Плохие парни" уже начались. Смит заявил, что эта информация является официальной.

Вместе с этим актёр заявил, что в фильме появится его старый напарник Мартин Лоуренс. Смит и Лоуренс до этого снимались в предыдущих двух частях "Плохих парней".

Ранее съёмки третьей части "Плохих парней" постоянно откладывали. Последней датой выхода ленты был ноябрь 2018 года, однако потом съёмки пришлось перенести на неопределённый срок. Первый фильм серии вышел в 1995 году, второй — в 2003 году. Пока нет информации, кто занимается съёмками третьей части, также неизвестна дата премьеры фильма.

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Сергей Сурепин
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