Фильму "Плохие парни 3" быть! Уилл Смит подтвердил работу над продолжением

Пока что нет информации о том, кто именно выступит в качестве режиссёра новой киноленты.

Актёр Уилл Смит заявил о том, что съёмки третей части фильма "Плохие парни" уже начались. Смит заявил, что эта информация является официальной.

Вместе с этим актёр заявил, что в фильме появится его старый напарник Мартин Лоуренс. Смит и Лоуренс до этого снимались в предыдущих двух частях "Плохих парней".