Госдума разрешила не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который освобождает россиян от необходимости доказывать отсутствие у них задолженности по ЖКХ при назначении им субсидий и компенсаций. Как указано на сайте парламента, все необходимые сведения должны быть указаны в банке данных и у граждан эти сведения требовать не будут.