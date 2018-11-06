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Опубликовано 6 ноября 2018, 13:50

Госдума разрешила не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

По словам спикера парламента, закон направлен на освобождение граждан от бюрократической волокиты.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который освобождает россиян от необходимости доказывать отсутствие у них задолженности по ЖКХ при назначении им субсидий и компенсаций. Как указано на сайте парламента, все необходимые сведения должны быть указаны в банке данных и у граждан эти сведения требовать не будут.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, облегчение процедуры получения компенсации расходов на услуги ЖКХ прежде всего касается малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров.

— Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты, — заявил Володин.

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Майя Селезнёва
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