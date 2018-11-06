Кальмар отомстил рыбаку чернилами прямо в лицо

Мужчина попытался поймать жителя подводного царства, однако не проявил должного уважения.

35-летний Джаррад Эдвардс и его друг Кейси Митчелл отправились на рыбалку в маленькой лодке. Они решили поохотиться на кальмаров недалеко от австралийского побережья в районе Сент-Килды.

Эдвардсу на крючок попался кальмар после длительного затишья, однако с первой попытки затащить его в лодку не удалось. Морской обитатель ускользнул обратно в воду, но уже со второй попытки рыбак ухватил добычу рукой.