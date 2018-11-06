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Регион
Опубликовано 6 ноября 2018, 12:17

Кальмар отомстил рыбаку чернилами прямо в лицо

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Firusi Viral Video

Скриншот видео: youtube.com/Firusi Viral Video

Мужчина попытался поймать жителя подводного царства, однако не проявил должного уважения.

35-летний Джаррад Эдвардс и его друг Кейси Митчелл отправились на рыбалку в маленькой лодке. Они решили поохотиться на кальмаров недалеко от австралийского побережья в районе Сент-Килды.

Эдвардсу на крючок попался кальмар после длительного затишья, однако с первой попытки затащить его в лодку не удалось. Морской обитатель ускользнул обратно в воду, но уже со второй попытки рыбак ухватил добычу рукой.

У кальмара сработал защитный рефлекс, и он тут же выпустил чернила. Струя попала точно в лицо Джарраду. Друзья-рыбаки вовсе не расстроились и тут же начали делать совместные фотографии — на снимках они выглядят весёлыми.

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Сергей Сурепин
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