По мотивам "Игры престолов" и "Гарри Поттера" выйдут мобильные игры

Помимо всего прочего, разработчики купили права на создание проектов во вселенной "Звёздных войн".

Компания Zynga анонсировала новые игры, которые планирует выпустить в ближайшее время на мобильных устройствах. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

По словам разработчиков, во второй половине 2019 года на мобильных устройствах выйдет сразу две игры, которые связаны со вселенной сериала "Игра престолов". Одна из них будет слотами казино.