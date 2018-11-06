По мотивам "Игры престолов" и "Гарри Поттера" выйдут мобильные игры
Кадр фильма "Гарри Поттер и философский камень"/ © Кинопоиск
Помимо всего прочего, разработчики купили права на создание проектов во вселенной "Звёздных войн".
Компания Zynga анонсировала новые игры, которые планирует выпустить в ближайшее время на мобильных устройствах. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.
По словам разработчиков, во второй половине 2019 года на мобильных устройствах выйдет сразу две игры, которые связаны со вселенной сериала "Игра престолов". Одна из них будет слотами казино.
Вместе с этим разработчики планируют выпустить мобильную игру по мотивам "Гарри Поттера", в которой нужно будет выставлять предметы три в ряд. Также в 2020 году компания выпустит две игры по "Звёздным войнам" — соглашение с Disney уже подписано.