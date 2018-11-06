Милонов предложил объявить конкурс на лучший российский аналог McDonald's

По мнению депутата, идеи по поводу национального фастфуда должны преложить жители всех уголков страны.

Американским McDonald's и Burger King следует найти российскую альтернативу, а лучший вариант выбирать в ходе общенационального конкурса. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

— Надо развивать российский фастфуд, помогать ему. Но, пока со своими миллиардами приходят сюда McDonald's и Burger King, имеют возможность скупать все места и наших не пускать, наши не смогут развиваться, — цитирует Милонова агентство "Москва".

Парламентарий уверен, что нужно создать национальную стратегию по развитию национального питания, а также провести национальный конкурс для выбора российского фастфуда. По мнению Милонова, свои идеи должны предложить жители всех уголков России. Ради продвижения победителя, как отметил депутат, нужно будет закрывать McDonald's и Burger King.