Модель Playboy показала горячее фото и покорила пользователей Instagram
Фото © Instagram/chloe.khan
Популярная 26-летняя британская модель Хлоя Кхан активно ведёт свои социальные сети и радует фанатов.
Всего на модель Playboy в социальной сети Instagram подписано 1,4 миллиона человек. Всех их участница шоу "Х-фактор" и актриса радует своими обнажёнными фото.
Одно из таких Хлоя Кхан опубликовала недавно. На этот раз модель взбудоражила Сеть откровенным фото в крошечном кружевном бикини. Девушка сделала снимок, сидя на краю ванны у туалетного столика. На ней тёмно-синий бюстгальтер, который едва удерживает огромную грудь, и крошечные трусы из того же комплекта.
На ногах у модели бежевые чулки. Также Кхан надела огромные серьги с камнями, распустила волосы и нанесла яркий макияж на лицо. Фото уже собрало более 36 тысяч лайков и множество комментариев.