Модель Playboy показала горячее фото и покорила пользователей Instagram

Популярная 26-летняя британская модель Хлоя Кхан активно ведёт свои социальные сети и радует фанатов.

Всего на модель Playboy в социальной сети Instagram подписано 1,4 миллиона человек. Всех их участница шоу "Х-фактор" и актриса радует своими обнажёнными фото.

Одно из таких Хлоя Кхан опубликовала недавно. На этот раз модель взбудоражила Сеть откровенным фото в крошечном кружевном бикини. Девушка сделала снимок, сидя на краю ванны у туалетного столика. На ней тёмно-синий бюстгальтер, который едва удерживает огромную грудь, и крошечные трусы из того же комплекта.