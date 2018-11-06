Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2018, 12:37

Модель Playboy показала горячее фото и покорила пользователей Instagram

Фото &copy; Instagram/chloe.khan

Фото © Instagram/chloe.khan

Популярная 26-летняя британская модель Хлоя Кхан активно ведёт свои социальные сети и радует фанатов.

Всего на модель Playboy в социальной сети Instagram подписано 1,4 миллиона человек. Всех их участница шоу "Х-фактор" и актриса радует своими обнажёнными фото.

Одно из таких Хлоя Кхан опубликовала недавно. На этот раз модель взбудоражила Сеть откровенным фото в крошечном кружевном бикини. Девушка сделала снимок, сидя на краю ванны у туалетного столика. На ней тёмно-синий бюстгальтер, который едва удерживает огромную грудь, и крошечные трусы из того же комплекта.

На ногах у модели бежевые чулки. Также Кхан надела огромные серьги с камнями, распустила волосы и нанесла яркий макияж на лицо. Фото уже собрало более 36 тысяч лайков и множество комментариев.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • instagram
  • США
  • playboy
  • В мире
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar