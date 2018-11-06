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Регион
Опубликовано 6 ноября 2018, 12:58

Бен Аффлек и его бывшая жена будут ходить к психотерапевту

Фото &copy; AP Photo/Lauren Victoria Burke

Фото © AP Photo/Lauren Victoria Burke

Ранее сообщалось о том, что популярный актёр и его супруга Дженнифер Гарнер официально развелись.

Звёзды Голливуда Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер будут посещать семейного психотерапевта. Пара не так давно официально развелась. Об этом сообщает Ktelegram.

Звёзды хотят посещать специалиста для того, чтобы сохранить дружеские отношения. Данная процедура будет длиться на протяжении следующих шести месяцев.

Напомним, сейчас бывшая пара воспитывает 2 дочек (12 и 9 лет), а также шестилетнего сына. Аффлек и Гарнер заключили договор, согласно которому они обязуются в присутствии детей никогда не говорить плохо друг о друге. Звёзды будут посещать психолога раз в месяц. Это должно помочь им в воспитании общих детей.

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Сергей Сурепин
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