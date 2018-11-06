Бен Аффлек и его бывшая жена будут ходить к психотерапевту

Звёзды Голливуда Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер будут посещать семейного психотерапевта. Пара не так давно официально развелась. Об этом сообщает Ktelegram .

Напомним, сейчас бывшая пара воспитывает 2 дочек (12 и 9 лет), а также шестилетнего сына. Аффлек и Гарнер заключили договор, согласно которому они обязуются в присутствии детей никогда не говорить плохо друг о друге. Звёзды будут посещать психолога раз в месяц. Это должно помочь им в воспитании общих детей.