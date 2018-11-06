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Опубликовано 6 ноября 2018, 13:08

Дэвид Бекхэм подарил своему сыну теннисный корт за 2 миллиона рублей

Фото: &copy; Instagram/davidbeckham&nbsp;

Фото: © Instagram/davidbeckham 

16-летний сын звезды футбола Ромео в настоящий момент всерьёз увлечён большим теннисом.

Популярный британский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга, дизайнер Виктория Бекхэм воспитывают четверых детей. Их средний сын (16-летний сын Ромео) всё своё время тратит на большой теннис, поэтому родители решили поощрить его увлечение.

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Публикация от ROMEO (@romeobeckham)

Таким образом, супруги Бекхэм подарили ему теннисный корт. Его стоимость — 30 тысяч фунтов стерлингов (более 2,5 миллиона рублей). Корт будет находиться на территории прямо возле особняка семьи Бекхэм в Котсуолд-Хилс.

Разработкой корта занимается ландшафтный дизайнер Маркус Барнетт. По словам источника, близкого к семейству, Дэвид полон энтузиазма и хочет сделать Ромео звездой тенниса. Сейчас их сын играет в элитном Королевском теннисном клубе в Лондоне.

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Сергей Сурепин
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