Дэвид Бекхэм подарил своему сыну теннисный корт за 2 миллиона рублей
Фото: © Instagram/davidbeckham
16-летний сын звезды футбола Ромео в настоящий момент всерьёз увлечён большим теннисом.
Популярный британский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга, дизайнер Виктория Бекхэм воспитывают четверых детей. Их средний сын (16-летний сын Ромео) всё своё время тратит на большой теннис, поэтому родители решили поощрить его увлечение.
Таким образом, супруги Бекхэм подарили ему теннисный корт. Его стоимость — 30 тысяч фунтов стерлингов (более 2,5 миллиона рублей). Корт будет находиться на территории прямо возле особняка семьи Бекхэм в Котсуолд-Хилс.
Разработкой корта занимается ландшафтный дизайнер Маркус Барнетт. По словам источника, близкого к семейству, Дэвид полон энтузиазма и хочет сделать Ромео звездой тенниса. Сейчас их сын играет в элитном Королевском теннисном клубе в Лондоне.