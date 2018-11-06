В Госдуме поддержали законопроект о связи с приставами через портал госуслуг

Отмечается, что при этом неизменной останется процедура обязательного письменного оповещения о судебных решениях.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, благодаря которому документы от Федеральной службы судебных приставов можно будет отправлять не только в печатном виде по почте, но и в личные сообщения на портале госуслуг или через СМС. Авторы законопроекта — депутаты от партии "Единая Россия" во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Как отмечается, процедура обязательного письменного информирования судом гражданина о состоявшемся судебном решении останется неизменной.

Согласно законопроекту, согласие на получение СМС-оповещений гражданин должен будет подтвердить распиской, в которой будет указан его номер телефона. Если гражданин захочет получать сообщения через портал госуслуг, то ему нужно будет подтвердить своё согласие с помощью соответствующего заявления оператору портала.