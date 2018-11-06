ГД поддержала закон о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Как отмечают авторы инициативы, законопроект направлен на то, чтобы не допустить причинения вреда здоровью, жизни и развитию несовершеннолетних.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за вовлечение детей в несанкционированные митинги. Авторами инициативы стали депутаты от "Единой России" Алёна Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что он направлен на то, чтобы не допустить причинения вреда здоровью, жизни и развитию несовершеннолетних.

— Политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей, — заявил депутат Евгений Ревенко. — Мы считаем, что этому нужно поставить преграду и таким политическим дельцам нужно ударить по рукам.

Как сообщается на сайте парламента, поправки предусматривают для граждан штраф в размере до 50 тысяч рублей. Альтернативой в данном случае могут стать обязательные работы до 100 часов либо арест на срок до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф до 100 тысяч рублей, а юридическим — до 500 тысяч.