ГД поддержала закон о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Как отмечают авторы инициативы, законопроект направлен на то, чтобы не допустить причинения вреда здоровью, жизни и развитию несовершеннолетних.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за вовлечение детей в несанкционированные митинги. Авторами инициативы стали депутаты от "Единой России" Алёна Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко.
В сопроводительных документах к законопроекту указано, что он направлен на то, чтобы не допустить причинения вреда здоровью, жизни и развитию несовершеннолетних.
— Политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей, — заявил депутат Евгений Ревенко. — Мы считаем, что этому нужно поставить преграду и таким политическим дельцам нужно ударить по рукам.
Как сообщается на сайте парламента, поправки предусматривают для граждан штраф в размере до 50 тысяч рублей. Альтернативой в данном случае могут стать обязательные работы до 100 часов либо арест на срок до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф до 100 тысяч рублей, а юридическим — до 500 тысяч.
В случае повторного вовлечения несовершеннолетних предлагается ввести более жёсткие меры. Для граждан это штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 200 часов или же арест до 30 суток. Для должностных лиц штраф до 500 тысяч рублей, а для юридических — до миллиона рублей.