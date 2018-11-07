Эмили Ратаковски на кровати показала грудь
Американская модель продемонстрировала нижнюю часть своей груди, которую видно из-под короткой футболки.
Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP
Эмили Ратаковски продолжает завоёвывать сердца пользователей "Инстаграма". Буквально днём ранее модель опубликовала новые шикарные фотографии, на которых продемонстрировала часть своей груди.
В подписи к фото Ратаковски указала, что сегодня "день прачечной". Таким образом модель намекнула, что якобы все "нормальные" вещи находятся в стирке, а на фото она в том, что смогла найти на замену у себя в шкафу.
Фото сделаны на кровати. На одном снимке Ратаковски стоит на коленях, на втором — в полный рост. За свою модельную карьеру Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, а также с агентством Ford Models.