Актриса из "Игры престолов" намекнула на неожиданный финал сериала

Актриса намекнула на неожиданную концовку шоу. Она также сообщила и о том, что история всё же завершится счастливо, невзирая на страшную битву и смерть некоторых главных героев.

По словам Кекилли, в сериале будет любовная линия — да такая, о которой зрители ранее даже и не могли подозревать. Вместе с этим актриса рассказала, что её героиня достаточно серьёзно повлияла на неё саму. Кекилли заявила, что она сложная личность и сильная женщина, борец и всегда пытается выжить. Актриса поблагодарила свою героиню за то, что та сделала её более независимой и сильной.