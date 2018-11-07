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Регион
Опубликовано 7 ноября 2018, 07:54

Актриса из "Игры престолов" намекнула на неожиданный финал сериала

Фото: &copy;&nbsp;Richard Shotwell/Invision/AP

Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP

Сибель Кекилли заявила, что зрителей кроме кровавой битвы также ждёт неожиданная любовная история.

38-летняя актриса из Германии Сибель Кекилли приоткрыла завесу тайны финала 8-го сезона сериала "Игра престолов". В шоу актриса исполнила роль Шаи. Об этом сообщает издание Bustle.

Актриса намекнула на неожиданную концовку шоу. Она также сообщила и о том, что история всё же завершится счастливо, невзирая на страшную битву и смерть некоторых главных героев.

По словам Кекилли, в сериале будет любовная линия — да такая, о которой зрители ранее даже и не могли подозревать. Вместе с этим актриса рассказала, что её героиня достаточно серьёзно повлияла на неё саму. Кекилли заявила, что она сложная личность и сильная женщина, борец и всегда пытается выжить. Актриса поблагодарила свою героиню за то, что та сделала её более независимой и сильной.

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Сергей Сурепин
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