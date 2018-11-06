Билл Гейтс представил работающий без воды туалет за $200 млн
Фото: кадр из видео на twitter\BillGates
Команда одного из богатейших людей представила проект, который они считают необходимым для стран третьего мира.
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс показал работающий без воды и канализации туалет. Стоимость разработки составила около 200 млн долларов, передаёт Bloomberg.
There are few things I love talking about more than toilets. pic.twitter.com/rQdY3ZiIpC— Bill Gates (@BillGates) 5 ноября 2018 г.
— Есть несколько вещей, о которых я люблю говорить больше, чем о туалетах, — пошутил миллиардер, представляя своей проект в "Твиттере".
Модель инновационного устройства была представлена на выставке в Пекине. По словам Гейтса, данный туалет не нуждается в подключении к воде и канализации. Отходы с помощью химических реагентов превращаются в нём в чистую воду. Разработка санитарного устройства велась около семи лет, на неё было потрачено около 200 млн долларов.
Основатель Microsoft заметил, что инновационный туалет сократит количество отходов. Например, в странах третьего мира это позволит снизить риск распространения инфекционных заболеваний, тем самым сократить расходы на борьбу с низким качеством воды и плохими санитарными условиями на 233 млрд долларов ежегодно.