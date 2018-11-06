Билл Гейтс представил работающий без воды туалет за $200 млн

Команда одного из богатейших людей представила проект, который они считают необходимым для стран третьего мира.

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс показал работающий без воды и канализации туалет. Стоимость разработки составила около 200 млн долларов, передаёт Bloomberg.

There are few things I love talking about more than toilets. pic.twitter.com/rQdY3ZiIpC — Bill Gates (@BillGates) 5 ноября 2018 г.

— Есть несколько вещей, о которых я люблю говорить больше, чем о туалетах, — пошутил миллиардер, представляя своей проект в "Твиттере".

Модель инновационного устройства была представлена на выставке в Пекине. По словам Гейтса, данный туалет не нуждается в подключении к воде и канализации. Отходы с помощью химических реагентов превращаются в нём в чистую воду. Разработка санитарного устройства велась около семи лет, на неё было потрачено около 200 млн долларов.