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Опубликовано 6 ноября 2018, 15:05

Билл Гейтс представил работающий без воды туалет за $200 млн

Фото: кадр из видео на twitter\BillGates

Фото: кадр из видео на twitter\BillGates

Команда одного из богатейших людей представила проект, который они считают необходимым для стран третьего мира.

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс показал работающий без воды и канализации туалет. Стоимость разработки составила около 200 млн долларов, передаёт Bloomberg.

— Есть несколько вещей, о которых я люблю говорить больше, чем о туалетах, — пошутил миллиардер, представляя своей проект в "Твиттере".

Модель инновационного устройства была представлена на выставке в Пекине. По словам Гейтса, данный туалет не нуждается в подключении к воде и канализации. Отходы с помощью химических реагентов превращаются в нём в чистую воду. Разработка санитарного устройства велась около семи лет, на неё было потрачено около 200 млн долларов.

Основатель Microsoft заметил, что инновационный туалет сократит количество отходов. Например, в странах третьего мира это позволит снизить риск распространения инфекционных заболеваний, тем самым сократить расходы на борьбу с низким качеством воды и плохими санитарными условиями на 233 млрд долларов ежегодно.

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Андрей Ставицкий
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