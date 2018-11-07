Ким Кардашьян без верхней одежды оседлала слона

Популярная в Сети Ким Кардашьян поехала на отдых вместе с сёстрами Кортни и Хлои. Компанию им составили их маленькие дети. Об этом сообщает издание Mirror .

Репортёры сделали несколько фото, как семейство Кардашьян отдыхает и наслаждается природой. На одном из снимков можно увидеть Ким, которая катается на слоне в бикини.

Такое поведение Кардашьян понравилось далеко не всем. Защитник животных Рейчел Мэтьюс заявила, что из-за таких прогулок животные могут получить травму. Также активистка рассказала, что у маленьких слонов ещё не до конца сформировался позвоночник. В связи с этим, если садиться им на спину, то это может травмировать животное.