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Регион
Опубликовано 7 ноября 2018, 07:44

Ким Кардашьян без верхней одежды оседлала слона

Фото: &copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

Звезда популярного американского реалити-шоу решила показать, как она отдыхает на Бали.

Популярная в Сети Ким Кардашьян поехала на отдых вместе с сёстрами Кортни и Хлои. Компанию им составили их маленькие дети. Об этом сообщает издание Mirror.

Репортёры сделали несколько фото, как семейство Кардашьян отдыхает и наслаждается природой. На одном из снимков можно увидеть Ким, которая катается на слоне в бикини.

Такое поведение Кардашьян понравилось далеко не всем. Защитник животных Рейчел Мэтьюс заявила, что из-за таких прогулок животные могут получить травму. Также активистка рассказала, что у маленьких слонов ещё не до конца сформировался позвоночник. В связи с этим, если садиться им на спину, то это может травмировать животное.

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Сергей Сурепин
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