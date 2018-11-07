Сатанисты подали в суд на Netflix

Всё дело в том, что в одном из сериалов было использовано изображение одного из памятников сатанистов.

Американская церковь Сатаны подала в суд на компанию Netflix. Последняя выпустила сериал "Леденящие душу приключения Сабрины". По словам сатанистов, создатели шоу присвоили дизайн памятника дьявола, права на который принадлежат именно их храму.

По словам представителей церкви, они планируют принять юридические меры к сериалу, который присвоил защищённое авторскими правами изображение памятника. По их мнению, изображение было использовано для продвижения фиктивной паники вокруг сатанизма.