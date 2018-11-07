Сатанисты подали в суд на Netflix
Кадр из фильма “Леденящие душу приключения Сабрины”/kinopoisk.ru
Всё дело в том, что в одном из сериалов было использовано изображение одного из памятников сатанистов.
Американская церковь Сатаны подала в суд на компанию Netflix. Последняя выпустила сериал "Леденящие душу приключения Сабрины". По словам сатанистов, создатели шоу присвоили дизайн памятника дьявола, права на который принадлежат именно их храму.
По словам представителей церкви, они планируют принять юридические меры к сериалу, который присвоил защищённое авторскими правами изображение памятника. По их мнению, изображение было использовано для продвижения фиктивной паники вокруг сатанизма.
Речь идёт про статую, которая находится в Детройте, штат Мичиган, США. Сатанисты установили этот памятник в честь своего божества. Скульптура изображает мифического Бафомета — с телом женщины и головой козла. В одном из эпизодов шоу была показана точная копия скульптуры.