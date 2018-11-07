Авторы Diablo 4 отказались показывать игру за минуты до анонса
Скриншот видео: youtube/Diablo
В конце прошлой недели компания Blizzard показала мобильную игру Diablo Immortal, хотя все ожидали презентации полноценного продолжения.
Игра была представлена в рамках мероприятия BlizzCon 2018. Геймеры оказались в ярости: они рассчитывали получить хоть какие-то новые данные по поводу продолжения культовой серии.
В итоге журналист Kotaku Джейсон Шрайер узнал, что разработчики изначально и правда планировали показать четвёртую часть Diablo. Именно этим анонсом команда думала завершить мероприятие. Однако планы поменялись за считаные минуты до долгожданного анонса, поэтому от этой идеи разработчики отказались.
Как стало известно, команда Diablo не захотела официально подтверждать четвёртую часть из-за своей неуверенности в нынешней концепции. По информации Шрайера, за четыре года производства проект успели минимум два раза начать делать с нуля — под разным руководством. Скорее всего, разработчики переосмыслили концепцию не так давно. Сколько остаётся времени до анонса Diablo 4 — неизвестно.