Авторы Diablo 4 отказались показывать игру за минуты до анонса

В конце прошлой недели компания Blizzard показала мобильную игру Diablo Immortal, хотя все ожидали презентации полноценного продолжения.

Игра была представлена в рамках мероприятия BlizzCon 2018. Геймеры оказались в ярости: они рассчитывали получить хоть какие-то новые данные по поводу продолжения культовой серии.

В итоге журналист Kotaku Джейсон Шрайер узнал, что разработчики изначально и правда планировали показать четвёртую часть Diablo. Именно этим анонсом команда думала завершить мероприятие. Однако планы поменялись за считаные минуты до долгожданного анонса, поэтому от этой идеи разработчики отказались.