Создатель Overwatch рассказал о будущем игры

По словам Джеффа Каплана, геймеры могут рассчитывать на новых героев, мультфильмы и лутбоксы.

Вице-президент и игровой директор Blizzard Джефф Каплан рассказал о том, какие планы у разработчиков на игру Overwatch. В частности, он поведал, что в будущем про персонажей игры могут снять мультфильм для Netflix.

Помимо всего прочего, компания будет и сама снимать короткометражные видео по вселенной Overwatch. С их помощью разработчики планируют раскрывать сюжетные истории персонажей игры. Реализовывать такие проекты сложно, но Blizzard приложит все усилия для этого.

Также разработчики хотят, чтобы владельцы PlayStation 4 и Xbox One могли играть вместе. В настоящий момент команда обсуждает этот вопрос с Sony и Microsoft — реализовать идею сложно.