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Регион
Опубликовано 7 ноября 2018, 07:12

Создатель Overwatch рассказал о будущем игры

Скриншот видео: youtube/PlayOverwatch

Скриншот видео: youtube/PlayOverwatch

По словам Джеффа Каплана, геймеры могут рассчитывать на новых героев, мультфильмы и лутбоксы.

Вице-президент и игровой директор Blizzard Джефф Каплан рассказал о том, какие планы у разработчиков на игру Overwatch. В частности, он поведал, что в будущем про персонажей игры могут снять мультфильм для Netflix.

Помимо всего прочего, компания будет и сама снимать короткометражные видео по вселенной Overwatch. С их помощью разработчики планируют раскрывать сюжетные истории персонажей игры. Реализовывать такие проекты сложно, но Blizzard приложит все усилия для этого.

Также разработчики хотят, чтобы владельцы PlayStation 4 и Xbox One могли играть вместе. В настоящий момент команда обсуждает этот вопрос с Sony и Microsoft — реализовать идею сложно.

Каплан добавил, что в Blizzard не согласны с решением Бельгии запретить лутбоксы. Разработчикам пришлось пойти на уступку из уважения к законам страны. Изначально команда делала дружелюбную систему лутбоксов, поэтому в студии не понимают, почему все ополчились против Blizzard.

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Сергей Сурепин
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