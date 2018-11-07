Создатель Overwatch рассказал о будущем игры
Скриншот видео: youtube/PlayOverwatch
По словам Джеффа Каплана, геймеры могут рассчитывать на новых героев, мультфильмы и лутбоксы.
Вице-президент и игровой директор Blizzard Джефф Каплан рассказал о том, какие планы у разработчиков на игру Overwatch. В частности, он поведал, что в будущем про персонажей игры могут снять мультфильм для Netflix.
Помимо всего прочего, компания будет и сама снимать короткометражные видео по вселенной Overwatch. С их помощью разработчики планируют раскрывать сюжетные истории персонажей игры. Реализовывать такие проекты сложно, но Blizzard приложит все усилия для этого.
Также разработчики хотят, чтобы владельцы PlayStation 4 и Xbox One могли играть вместе. В настоящий момент команда обсуждает этот вопрос с Sony и Microsoft — реализовать идею сложно.
Каплан добавил, что в Blizzard не согласны с решением Бельгии запретить лутбоксы. Разработчикам пришлось пойти на уступку из уважения к законам страны. Изначально команда делала дружелюбную систему лутбоксов, поэтому в студии не понимают, почему все ополчились против Blizzard.