"Просидел" три дня. В Германии в туалете суда нашли мёртвого свидетеля

70-летний пенсионер должен был дать показания на процессе по делу о фальшивых ДТП.

В немецком городе Киль в туалете суда нашли тело свидетеля, который пролежал там три дня. Об этом сообщает газета Bild.

70-летний пенсионер прибыл в здание, чтобы дать показания по делу о фальшивых ДТП. Перед заседанием он зашёл в туалет, где у него случился сердечный приступ и он скончался. Заседание отложили из-за того, что свидетель не явился в зал суда.

Сотрудники суда заметили, что одна из кабинок закрыта, но подумали, что её заперли из-за ремонта, поэтому не придали этому значения.

На третий день охраннику показалось подозрительным, что кабинка закрыта уже столько времени. Через несколько часов он вернулся в туалет, заглянул под дверь и увидел там покойного.