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Регион
Опубликовано 7 ноября 2018, 10:07

В Steam вышла игра "Дока-2". Она стоит 18 рублей

Фото &copy; False Games

Фото © False Games

Это та самая игра, которую один из российских экспертов по Интернету связывал с трагедией в Керчи.

В сервисе цифровой дистрибуции Steam теперь доступна игра Doka 2: Kishki Edition. Шутер стоит 30 рублей, однако пока его можно приобрести за 18 рублей — всё благодаря скидке 40%.

Разработчики в описании игры решили процитировать эксперта "Вести FM" Филиппа Гросс-Днепрова. Именно он заявил о том, что игра "Дока-2" связана с трагедией, которая произошла в Керчи.

Из описания игры следует, что Doka 2: Kishki Edition — это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам есть зомби, это такая игра, где ты убиваешь самыми изощрёнными способами людей, то есть там можно придумать определённую местность.

Напомним, что ранее игра "Дока-2" появилась в Google Play. Однако это абсолютно два разных проекта, которые между собой никак не связаны.

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Сергей Сурепин
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