В Steam вышла игра "Дока-2". Она стоит 18 рублей

Это та самая игра, которую один из российских экспертов по Интернету связывал с трагедией в Керчи.

В сервисе цифровой дистрибуции Steam теперь доступна игра Doka 2: Kishki Edition. Шутер стоит 30 рублей, однако пока его можно приобрести за 18 рублей — всё благодаря скидке 40%.

Разработчики в описании игры решили процитировать эксперта "Вести FM" Филиппа Гросс-Днепрова. Именно он заявил о том, что игра "Дока-2" связана с трагедией, которая произошла в Керчи.

Из описания игры следует, что Doka 2: Kishki Edition — это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам есть зомби, это такая игра, где ты убиваешь самыми изощрёнными способами людей, то есть там можно придумать определённую местность.