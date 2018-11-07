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Опубликовано 7 ноября 2018, 10:17

Хакеры взломали новейшую защиту от пиратского копирования игр

Фото &copy; Sega

Фото © Sega

Появилась новая команда хакеров FCKDRM, которой удалось сделать игру Football Manager 2019 бесплатной для всех.

На взлом новой защиты Denuvo ушло лишь пять дней. Хакерам удалось взломать прошивку с кодом 5.2, которую разработчики использовали во всех новых играх. Об этом сообщает Dsogaming.

Благодаря стараниям хакеров теперь в свободном доступе находится симулятор управления футбольной командой Football Manager 2019. Хакеры постоянно пытаются обходить систему защиты игр, чтобы потом публиковать их на торрентах.

Однако с такой деятельностью уже ведётся борьба. Например, в Болгарии правительство возбудило дело против хакера из Димитровграда, после чего поток взломов достаточно сильно сократился. Именно этому хакеру удавалось быстро обходить защиту новых игр.

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Сергей Сурепин
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