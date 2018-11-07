Хакеры взломали новейшую защиту от пиратского копирования игр

Появилась новая команда хакеров FCKDRM, которой удалось сделать игру Football Manager 2019 бесплатной для всех.

На взлом новой защиты Denuvo ушло лишь пять дней. Хакерам удалось взломать прошивку с кодом 5.2, которую разработчики использовали во всех новых играх. Об этом сообщает Dsogaming.

Благодаря стараниям хакеров теперь в свободном доступе находится симулятор управления футбольной командой Football Manager 2019. Хакеры постоянно пытаются обходить систему защиты игр, чтобы потом публиковать их на торрентах.