Новая игра по мотивам "Ходячих мертвецов" получила релизный трейлер

Студия Overkill официально выпустила боевик The Walking Dead по мотивам популярного одноимённого сериала.

Игра уже доступна на персональных компьютерах. Что же касается владельцев консолей Xbox One и PlayStation 4, то им придётся подождать игру Overkill's The Walking Dead ещё несколько месяцев — релиз состоится только 8 февраля 2019 года.

По словам разработчиков, причиной задержки релиза консольной версии игры является желание команды устранить все неполадки, чтобы геймеры получили качественный проект. Таким образом, студия Overkill не хочет разочаровать поклонников популярного сериала.