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Регион
Опубликовано 7 ноября 2018, 10:37

Мультфильмы "Шрек" и "Кот в сапогах" получат перезапуск

Фото: &copy;&nbsp;DreamWorks

Фото: © DreamWorks

Киностудия Universal Pictures планирует заняться перезапуском сразу двух мультипликационных фильмов.

Информацию о планах студии озвучил Кристофер Меледандри. Ранее он был продюсером мультфильма "Гадкий я". Об этом сообщает Cnet.

По словам Кристофера, он хочет найти новые сюжетные линии и историю, чтобы продолжить названные мультфильмы. Вместе с этим продюсер планирует привлечь к продолжению актёров, которые принимали участие в создании предыдущих работ. Речь идёт об Антонио Бандерасе, Майке Майерсе и Эдди Мерфи. Кристофер считает, что нужно создать что-то новое, а не просто фильм из цепочки сиквелов.

Напомним, в 2010 году вышла четвёртая часть "Шрека". Тогда создатели мультфильма сообщили, что лента будет финальной. "Шрек навсегда" собрал в прокате 752 миллиона долларов.

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Сергей Сурепин
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