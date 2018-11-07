Мультфильмы "Шрек" и "Кот в сапогах" получат перезапуск
Фото: © DreamWorks
Киностудия Universal Pictures планирует заняться перезапуском сразу двух мультипликационных фильмов.
Информацию о планах студии озвучил Кристофер Меледандри. Ранее он был продюсером мультфильма "Гадкий я". Об этом сообщает Cnet.
По словам Кристофера, он хочет найти новые сюжетные линии и историю, чтобы продолжить названные мультфильмы. Вместе с этим продюсер планирует привлечь к продолжению актёров, которые принимали участие в создании предыдущих работ. Речь идёт об Антонио Бандерасе, Майке Майерсе и Эдди Мерфи. Кристофер считает, что нужно создать что-то новое, а не просто фильм из цепочки сиквелов.
Напомним, в 2010 году вышла четвёртая часть "Шрека". Тогда создатели мультфильма сообщили, что лента будет финальной. "Шрек навсегда" собрал в прокате 752 миллиона долларов.