Мбаппе потребовал у ПСЖ контракт на 55 миллионов и частный самолёт

По сообщению Football Leaks, 19-летний француз не хочет подписывать новое соглашение, если не будут удовлетворены его требования.

Инсайдеры из Football Leaks сообщили о переговорах между клубом ПСЖ и 19-летним нападающим Килианом Мбаппе. По их информации, молодой форвард выдвинул команде требования: контракт на 55 миллионов евро за пять лет, частный самолёт и компенсацию на случай исключения парижан из Лиги чемпионов из-за финансового фейр-плей.

Кроме того, Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком команды, если получит "Золотой мяч".