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Регион
Опубликовано 7 ноября 2018, 10:27

Мбаппе потребовал у ПСЖ контракт на 55 миллионов и частный самолёт

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

По сообщению Football Leaks, 19-летний француз не хочет подписывать новое соглашение, если не будут удовлетворены его требования.

Инсайдеры из Football Leaks сообщили о переговорах между клубом ПСЖ и 19-летним нападающим Килианом Мбаппе. По их информации, молодой форвард выдвинул команде требования: контракт на 55 миллионов евро за пять лет, частный самолёт и компенсацию на случай исключения парижан из Лиги чемпионов из-за финансового фейр-плей.

Кроме того, Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком команды, если получит "Золотой мяч".

Мбаппе в этом сезоне забил 13 голов в 11 матчах за ПСЖ. Летом он выиграл чемпионат мира в составе национальной команды, получив при этом приз лучшему молодому игроку турнира.

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Дмитрий Садылко
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