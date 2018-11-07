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Опубликовано 7 ноября 2018, 12:26

Создатели Pokemon Gо кардинально изменили свою другую игру 6-летней давности

Разработчики решили возродить некогда революционную игру с дополненной реальностью Ingress.

Скриншот видео&nbsp;Ingress
Скриншот видео Ingress

Студия Niantic выпустила Ingress шесть лет назад. Тогда она была чем-то новым, но сейчас уже не выглядит современной. В связи с этим разработчики решили выпустить крупное обновление, использовав технологии из популярной Pokemon Go.

Улучшенная версия игры получила название Ingress Prime. Разработчики полностью перезапустили сюжет игры. Теперь история развивается с начала, поэтому игроки смогут оценить его, если не успели приобщиться к оригинальной игре в 2012 году.

В игре Ingress необходимо передвигаться по городу и открывать порталы. В настоящий момент игра доступна не только в Google Play для Android-устройств, но и в App Store для iOS-гаджетов.

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Сергей Сурепин
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