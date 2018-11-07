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Регион
Опубликовано 7 ноября 2018, 12:37

Конкурентка Ким Кардашьян показала пышные формы в тесном купальнике

Девушка-мулатка точно не страдает лишней скромностью или какой-либо стеснительностью.

Фото &copy; Instagram/westbrooks.crystal
Фото © Instagram/westbrooks.crystal

Звезда реалити-шоу и популярная американская модель Кристалл Уэстбрук приняла участие в очередной фотосессии. На этот раз съёмки проходили на пляже.

Фотографии, которые получились в результате сессии, девушка опубликовала на персональной странице в Instagram. Уэстбрук с явным удовольствием попозировала в достаточно тесном купальнике-бикини. Он очень эффектно демонстрирует натуральные пышные формы девушки.

В Сети Уэстбрук уже успели прозвать непосредственной конкуренткой Ким Кардашьян, ещё одной звезды реалити-шоу. Сейчас на модель подписано более одного миллиона человек.

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Сергей Сурепин
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