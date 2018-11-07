Конкурентка Ким Кардашьян показала пышные формы в тесном купальнике
Девушка-мулатка точно не страдает лишней скромностью или какой-либо стеснительностью.
Звезда реалити-шоу и популярная американская модель Кристалл Уэстбрук приняла участие в очередной фотосессии. На этот раз съёмки проходили на пляже.
Фотографии, которые получились в результате сессии, девушка опубликовала на персональной странице в Instagram. Уэстбрук с явным удовольствием попозировала в достаточно тесном купальнике-бикини. Он очень эффектно демонстрирует натуральные пышные формы девушки.
В Сети Уэстбрук уже успели прозвать непосредственной конкуренткой Ким Кардашьян, ещё одной звезды реалити-шоу. Сейчас на модель подписано более одного миллиона человек.