Конкурентка Ким Кардашьян показала пышные формы в тесном купальнике

Звезда реалити-шоу и популярная американская модель Кристалл Уэстбрук приняла участие в очередной фотосессии. На этот раз съёмки проходили на пляже.

Фотографии, которые получились в результате сессии, девушка опубликовала на персональной странице в Instagram. Уэстбрук с явным удовольствием попозировала в достаточно тесном купальнике-бикини. Он очень эффектно демонстрирует натуральные пышные формы девушки.