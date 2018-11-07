Больной раком парень попросил высмеять его в Интернете

Мужчина с раковой опухолью, которая находится у него под ухом, попросил пользователей Reddit закидать его шутками.

В частности, пользователь asmordious заявил о том, что он хочет посмеяться над онкологией. Как заявил мужчина, он всем рассказывает, что у него доброкачественная опухоль, — он не хочет, чтобы кто-то расстраивался.

Вместе с этим он добавил, что, скорее всего, рак убьёт его до того, как ему успеют сделать операцию. Таким образом, молодой человек решил обратиться к пользователям Reddit, которые, по его словам, очень долго веселили больного раком, поэтому он решил отплатить той же монетой. Мужчина попросил начать беспощадно шутить над ним.

Один из пользователей тут же написал просьбу о том, чтобы больной раком молодой человек вернул ему мяч, якобы намекая на то, что именно этот предмет находится у него под кожей вместо опухоли. Ещё один пользователь написал, что, видимо, asmordious кто-то раньше посоветовал проглотить свои яйца, а тот воспринял эту фразу слишком буквально.