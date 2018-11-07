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Регион
Опубликовано 7 ноября 2018, 12:26

Американский рэпер осуществил мечту. Он прыгнул с парашютом в особняк Playboy

Фото &copy; Instagram/Diddy

Фото © Instagram/Diddy

Популярный артист Пи Дидди решил достаточно оригинально отпраздновать очередной свой день рождения.

Американский рэпер Шон Комбс (известен под псевдонимом Пи Дидди) оригинально отметил день рождения. 4 ноября артисту исполнилось 49 лет. В связи с этим он сделал себе неординарный подарок.

В этот день рэпер выпрыгнул из самолёта с парашютом. Он приземлился на заднем дворе особняка Хью Хефнера Playboy Mansion.

Вместе с этим рэпер попросил пошить ему именной костюм астронавта NASA. По словам рэпера, он хотел совершить прыжок в Дубае, однако потом всё же решил осуществить свою мечту в день рождения. Помимо прыжка, рэпер отправился в SPA, посетил сеанс дарсонвализации, чтобы улучшить поверхность ткани лица, а также сделал себе маникюр и педикюр.

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Сергей Сурепин
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