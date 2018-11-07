Американский рэпер осуществил мечту. Он прыгнул с парашютом в особняк Playboy

Американский рэпер Шон Комбс (известен под псевдонимом Пи Дидди) оригинально отметил день рождения. 4 ноября артисту исполнилось 49 лет. В связи с этим он сделал себе неординарный подарок.

В этот день рэпер выпрыгнул из самолёта с парашютом. Он приземлился на заднем дворе особняка Хью Хефнера Playboy Mansion.

Вместе с этим рэпер попросил пошить ему именной костюм астронавта NASA. По словам рэпера, он хотел совершить прыжок в Дубае, однако потом всё же решил осуществить свою мечту в день рождения. Помимо прыжка, рэпер отправился в SPA, посетил сеанс дарсонвализации, чтобы улучшить поверхность ткани лица, а также сделал себе маникюр и педикюр.