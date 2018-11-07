Рэпер Гнойный записал песню из слов, наиболее характерных для российских рэперов
Фото: © VK/Слава Карелин
Свою новую композицию популярный российский артист опубликовал под псевдонимом Слава КПСС.
Рэпер Гнойный записал новый трек. Песня получила название "Самые характерные слова". Её артист опубликовал под псевдонимом Слава КПСС.
Слова для трека Гнойный собрал благодаря аналитике "Яндекса". Недавно появился новый сервис, благодаря которому можно узнать, какие слова лучше всего характеризуют самых разных артистов.
Фото: © Кадр из видео YouTube
Рэпер выбрал Басту, Фэйса, своего друга Замая, а также группу "Мальчишник". Сам же Слава КПСС чаще всего использует в своём творчестве слова "Росси", "бытие" и "хайп". Новый трек артиста состоит из обильного количества ругательств.