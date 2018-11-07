Рэпер Гнойный записал песню из слов, наиболее характерных для российских рэперов

Слова для трека Гнойный собрал благодаря аналитике "Яндекса". Недавно появился новый сервис, благодаря которому можно узнать, какие слова лучше всего характеризуют самых разных артистов.

Рэпер выбрал Басту, Фэйса, своего друга Замая, а также группу "Мальчишник". Сам же Слава КПСС чаще всего использует в своём творчестве слова "Росси", "бытие" и "хайп". Новый трек артиста состоит из обильного количества ругательств.