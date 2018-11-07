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Опубликовано 7 ноября 2018, 14:30

The Beatles выпустила новый клип. Видео посвящено СССР

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/The Beatles

Фото: © Кадр из видео YouTube/The Beatles

Легендарная музыкальная группа выпустила новую работу на композицию под названием Back in the U.S.S.R.

The Beatles опубликовала анимированное видео с текстом песни. В ролике можно увидеть кадры с самолётами, медведями, взлётом ракеты.

Помимо всего прочего, при создании ролика использовались старые фотографии Красной площади. Что же касается самой композиции, то её группа выпустила в 1968 году.

Выход этого клипа приурочен к 50-летию альбома The Beatles. Пластинка также известна под названием White Album.

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Сергей Сурепин
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