The Beatles выпустила новый клип. Видео посвящено СССР
Фото: © Кадр из видео YouTube/The Beatles
Легендарная музыкальная группа выпустила новую работу на композицию под названием Back in the U.S.S.R.
The Beatles опубликовала анимированное видео с текстом песни. В ролике можно увидеть кадры с самолётами, медведями, взлётом ракеты.
Помимо всего прочего, при создании ролика использовались старые фотографии Красной площади. Что же касается самой композиции, то её группа выпустила в 1968 году.
Выход этого клипа приурочен к 50-летию альбома The Beatles. Пластинка также известна под названием White Album.