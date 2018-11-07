The Beatles выпустила новый клип. Видео посвящено СССР

The Beatles опубликовала анимированное видео с текстом песни. В ролике можно увидеть кадры с самолётами, медведями, взлётом ракеты.

Помимо всего прочего, при создании ролика использовались старые фотографии Красной площади. Что же касается самой композиции, то её группа выпустила в 1968 году.