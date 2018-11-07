Писательница продаёт возможность стать героем романа "Рассказ служанки"

Все собранные деньги канадская писательница планирует передать организации "Свобода от пыток".

Маргарет Этвуд [канадская писательница] продаёт на благотворительном аукционе возможность стать персонажем её новой книги. Об этом сообщает издание Independent.

Человек, который заплатит самую большую сумму, даст своё имя герою, которая писательница ещё не придумала. Деньги, вырученные с этой акции, получит организация, которая выступает против пыток в современном мире.

Также своих книжных персонажей на аукцион выставили писатель Ли Чайлд и Джулиан Барнс. Аукцион будет проходить 15 ноября. Цены начинаются от 150-250 фунтов стерлингов.