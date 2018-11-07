Госдума поддержала предложение ужесточить наказание за подделку документов

В МВД рассказали, что фальшивок находят всё больше и пора вводить более серьёзные меры.

В Госдуме рассмотрели в первом чтении поправки к Уголовному кодексу РФ и Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Они усиливают ответственность за подделку документов. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за подделку паспорта гражданина или удостоверения личности для сбыта или использования предусмотрено наказание от двух до трёх лет ограничения либо лишения свободы. Ужесточат наказание и за представление заведомо ложных сведений для получения общероссийского и заграничного паспорта. Штраф увеличивают до 10 тысяч рублей.

Если же человек приобрёл, хранил или перевозил поддельный документ, ему предлагается вменять срок до одного года лишения свободы или принудительных работ.

Предусмотрены также штрафы до 3 тысяч рублей для тех, кто нарушает порядок изготовления и использования документов с изображением государственного герба РФ.

Замглавы МВД РФ Игорь Зубов отметил на заседании Думы, что сейчас ведомство всё чаще сталкивается с подделкой документов, особенно таких, как оформление разрешений на работу, патентов и регистраций.