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Регион
Опубликовано 7 ноября 2018, 17:42

Жириновский предложил переименовать губернаторов в хозяев

Владимир Жириновский. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Никольский

Владимир Жириновский. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Парламентарий планирует вместе с однопартийцами внести законопроект о замене названий руководителей регионов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил название должности "губернатор" (или "глава региона") заменить словом "хозяин", потому что данные должностные лица решают хозяйственные вопросы. Об этом депутат сообщил в своём телеграм-канале.

— Вот в Госдуме прошла выставка достижений Мордовии. Великолепно республика развивается. Но это же именно хозяйственный успех. Так почему бы и главу республики не назвать хозяином? — заявил Жириновский.

Парламентарий отметил, что намерен с коллегами внести законопроект в Госдуму о введении слова "хозяин" для обозначения губернаторов.

Ранее Жириновский предложил назвать заброшенный аэропорт в Орле в честь Геннадия Зюганова.

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Константин Агапов
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