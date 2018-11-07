Жириновский предложил переименовать губернаторов в хозяев

Парламентарий планирует вместе с однопартийцами внести законопроект о замене названий руководителей регионов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил название должности "губернатор" (или "глава региона") заменить словом "хозяин", потому что данные должностные лица решают хозяйственные вопросы. Об этом депутат сообщил в своём телеграм-канале.

— Вот в Госдуме прошла выставка достижений Мордовии. Великолепно республика развивается. Но это же именно хозяйственный успех. Так почему бы и главу республики не назвать хозяином? — заявил Жириновский.

Парламентарий отметил, что намерен с коллегами внести законопроект в Госдуму о введении слова "хозяин" для обозначения губернаторов.