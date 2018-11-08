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Опубликовано 8 ноября 2018, 10:36

Pornhub бесплатно уберёт опавшую листву в США

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Сайт с контентом для взрослых запустил новый промосервис, которым могут воспользоваться жители округа Датчесс (Нью-Йорк).

Pornhub сделал так, что жители этого округа смогут бесплатно избавиться от опавшей листвы в своём саду. Об этом сообщает Sun Sentinel.

Pornhub зaключил контракт c фирмой Dutchess Lawns. Акция продлится три дня. В это время жители и предприятия округа смогут заказать уборку листвы. Счёт за оказанные услуги оплатит Pornhub.

Соответствующую заявку можно оставить с помощью специального e-mail. В ответном сообщении компания уточнит имя, фамилию, адрес и номер телефона заявителя. После этого на место приедет фургон с логотипом Pornhub и очистит двор. Так бренд продвигает кампанию Pornhub Blows America. После Датчесса руководство планирует перейти на другие регионы.

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Сергей Сурепин
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