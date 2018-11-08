Pornhub бесплатно уберёт опавшую листву в США

Сайт с контентом для взрослых запустил новый промосервис, которым могут воспользоваться жители округа Датчесс (Нью-Йорк).

Pornhub сделал так, что жители этого округа смогут бесплатно избавиться от опавшей листвы в своём саду. Об этом сообщает Sun Sentinel.

Pornhub зaключил контракт c фирмой Dutchess Lawns. Акция продлится три дня. В это время жители и предприятия округа смогут заказать уборку листвы. Счёт за оказанные услуги оплатит Pornhub.