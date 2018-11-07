Агрессивные тюлени напали на рыбака в Шотландии

Животные загнали бедного рыболова на скалу высотой с многоэтажный дом, где он чуть не замёрз.

Необычный инцидент произошёл в городе Аймут, расположенном в Шотландии. Местный рыбак, прогуливаясь по пляжу, увидел, как на него надвигается стая злобных тюленей. Мужчине пришлось убегать от агрессивно настроенных животных, сообщает Sky News.

Опасаясь тюленей, он залез на скалу. Только спустя несколько часов, в тёмное время суток к нему приехали спасатели. Самостоятельно мужчина не смог спуститься вниз.

Рыбака освобождали четыре бригады береговой охраны и полиция. Лишь благодаря тому, что мужчина был одет в водонепроницаемый костюм, он не погиб. Тем не менее после операции спасения рыбака доставили в больницу и назначили ему лечение от обморожений и простуды.