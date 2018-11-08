Привычная пачка соды теперь похожа на iPhone. Она тоже отрастила чёлку

Башкирская содовая компания продемонстрировала в Instagram новый дизайн привычной любому россиянину пачки соды пищевой.

Теперь у картонной коробки массой 500 граммов есть долгожданный клапан. Он упростит процесс открывания коробки. Внешне новинка напоминает чёлку, как у нового iPhone.

Фирма в декабре 2018 года планирует завершить процесс поэтапной модернизации. Один из результатов — появление более удобной упаковки. Общий объём инвестиций в проект — 1,3 миллиарда рублей.