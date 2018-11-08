Привычная пачка соды теперь похожа на iPhone. Она тоже отрастила чёлку
Фото: © Instagram / etosoda
Башкирская содовая компания продемонстрировала в Instagram новый дизайн привычной любому россиянину пачки соды пищевой.
Теперь у картонной коробки массой 500 граммов есть долгожданный клапан. Он упростит процесс открывания коробки. Внешне новинка напоминает чёлку, как у нового iPhone.
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Мы бесконечно любим дизайн нашей пачки соды. Только вот пользоваться привычной упаковкой бывает не всегда удобно. Поэтому мы представляем вашему вниманию обновленную версию. Все точно так же, только в два раза удобнее благодаря этому клапану, который открывается и закрывается! ⠀ #сода #soda #твоясода
Фирма в декабре 2018 года планирует завершить процесс поэтапной модернизации. Один из результатов — появление более удобной упаковки. Общий объём инвестиций в проект — 1,3 миллиарда рублей.
Производитель уверен, что покупатели обязательно оценят новинку. При этом привычный дизайн и качество никак не пострадали. Представители компании считают, что новая упаковка позволит расширить и рынки сбыта. В настоящий момент российская сода в оранжевой упаковке продаётся в Литве, Китае, Германии и ОАЭ.