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Опубликовано 7 ноября 2018, 23:23

Правительство Китая следит за людьми по походке

Система, которая позволяет опознавать человека по тому, как он передвигается, теперь доступна для местной полиции.

Фото: &copy; Watrix

Фото: © Watrix

Искусственный интеллект способен идентифицировать людей по походке. Также система следит за параметрами тела. ИИ уже используют в Шанхае и Пекине.

Разработчики рассказали о том, что система способна распознавать человека на дистанции, которая не превышает 50 метров. Это происходит даже тогда, когда у человека не видно лица.

От ИИ невозможно укрыться даже в том случае, если человек решит специально изменить походку. Дело в том, что система создаёт математическую модель передвижения по данным о теле человека. Это делается на основании видеозаписи. Сейчас данные приходится загружать в компьютер вручную.

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Сергей Сурепин
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