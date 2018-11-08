Правительство Китая следит за людьми по походке

Искусственный интеллект способен идентифицировать людей по походке. Также система следит за параметрами тела. ИИ уже используют в Шанхае и Пекине.

Разработчики рассказали о том, что система способна распознавать человека на дистанции, которая не превышает 50 метров. Это происходит даже тогда, когда у человека не видно лица.