Правительство Китая следит за людьми по походке
Система, которая позволяет опознавать человека по тому, как он передвигается, теперь доступна для местной полиции.
Фото: © Watrix
Искусственный интеллект способен идентифицировать людей по походке. Также система следит за параметрами тела. ИИ уже используют в Шанхае и Пекине.
Разработчики рассказали о том, что система способна распознавать человека на дистанции, которая не превышает 50 метров. Это происходит даже тогда, когда у человека не видно лица.
От ИИ невозможно укрыться даже в том случае, если человек решит специально изменить походку. Дело в том, что система создаёт математическую модель передвижения по данным о теле человека. Это делается на основании видеозаписи. Сейчас данные приходится загружать в компьютер вручную.