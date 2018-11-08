Twitter не выявил серьёзной вредоносной активности на выборах в США
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Представители компании заявили о том, что соцсеть всё же была готова к попыткам оказать влияние на результаты голосования.
Компания "Твиттер" не выявила серьёзной вредоносной активности в социальной сети в процессе промежуточных выборов в США. Информация об этом появилась на странице "Твиттера" в микроблогах.
В заявлении компании сказано, что специалисты наблюдали вредоносную активность, однако не было ничего экстраординарного. Также разработчики заявили, что они предприняли меры своевременно, поэтому удалось избежать казусной ситуации. В компании добавили, что они были готовы к попыткам оказать влияние на выборы.
До этого сообщалось, что администрация социальной сети удалила более 10 тысяч записей, которые использовались для влияния на выборы. Эти аккаунты публиковали сообщения с призывом не голосовать на промежуточных выборах.