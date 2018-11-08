Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 ноября 2018, 00:06

Twitter не выявил серьёзной вредоносной активности на выборах в США

Фото: &copy; Twitter / Policy

Фото: © Twitter / Policy

Представители компании заявили о том, что соцсеть всё же была готова к попыткам оказать влияние на результаты голосования.

Компания "Твиттер" не выявила серьёзной вредоносной активности в социальной сети в процессе промежуточных выборов в США. Информация об этом появилась на странице "Твиттера" в микроблогах.

В заявлении компании сказано, что специалисты наблюдали вредоносную активность, однако не было ничего экстраординарного. Также разработчики заявили, что они предприняли меры своевременно, поэтому удалось избежать казусной ситуации. В компании добавили, что они были готовы к попыткам оказать влияние на выборы.

До этого сообщалось, что администрация социальной сети удалила более 10 тысяч записей, которые использовались для влияния на выборы. Эти аккаунты публиковали сообщения с призывом не голосовать на промежуточных выборах.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • твиттер
  • twitter
  • США
  • В мире
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar