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Регион
Опубликовано 8 ноября 2018, 11:25

В Госдуму внесли законопроект об охране школ Росгвардией

Фото: &copy; РИА Новости/Николай Хижняк

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

Автор проекта полагает, что такая мера позволит избежать повторения трагедии в политехническом колледже в Керчи.

В Государственную думу РФ внесён законопроект, согласно которому сотрудники Росгвардии должны будут заниматься охраной образовательных учреждений.

Как сообщает RT, проект подготовил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Предлагается внести поправки в закон "О войсках национальной гвардии России", чтобы в дальнейшем избегать случаи вооружённых нападений на школы или колледжи.

— Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество, — считает Вострецов.

По мнению депутата, участившиеся случаи нападений на образовательные заведения продемонстрировали неготовность существующих систем безопасности к подобным происшествиям.

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Евгений Шуваев
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