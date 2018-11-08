В Госдуму внесли законопроект об охране школ Росгвардией

Автор проекта полагает, что такая мера позволит избежать повторения трагедии в политехническом колледже в Керчи.

В Государственную думу РФ внесён законопроект, согласно которому сотрудники Росгвардии должны будут заниматься охраной образовательных учреждений.

Как сообщает RT, проект подготовил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Предлагается внести поправки в закон "О войсках национальной гвардии России", чтобы в дальнейшем избегать случаи вооружённых нападений на школы или колледжи.

— Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество, — считает Вострецов.