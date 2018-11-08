Москалькова считает, что игромания вытесняет наркоманию

По словам уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, молодёжь уходит в виртуальный мир.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что игромания в современном мире вытесняет употребление запрещённых веществ. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

— Проблемы сегодняшнего дня — наркомания вытесняется игроманией и уходом молодёжи в виртуальный мир, — сказала омбудсмен.

Напомним, Москалькова на первом заседании Координационного совета омбудсменов предложила увеличить число психологов в школах. Она считает, что это должно помочь в борьбе с игроманией среди учеников.