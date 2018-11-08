Москалькова считает, что игромания вытесняет наркоманию
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По словам уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, молодёжь уходит в виртуальный мир.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что игромания в современном мире вытесняет употребление запрещённых веществ. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
— Проблемы сегодняшнего дня — наркомания вытесняется игроманией и уходом молодёжи в виртуальный мир, — сказала омбудсмен.
Напомним, Москалькова на первом заседании Координационного совета омбудсменов предложила увеличить число психологов в школах. Она считает, что это должно помочь в борьбе с игроманией среди учеников.
В 2017 году омбудсмен уже предлагала создать в России профильное учреждение по лечению детей от игромании. По словам чиновника, это позволит победить компьютерную зависимость. Тогда она заявила, что Интернет помимо позитива несёт в себе и зло, потому нужны реальные рычаги противодействия этому.