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Регион
Опубликовано 8 ноября 2018, 14:52

Москалькова считает, что игромания вытесняет наркоманию

Фото: &copy;&nbsp;Президент России

Фото: © Президент России

По словам уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, молодёжь уходит в виртуальный мир.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что игромания в современном мире вытесняет употребление запрещённых веществ. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

— Проблемы сегодняшнего дня — наркомания вытесняется игроманией и уходом молодёжи в виртуальный мир, — сказала омбудсмен.

Напомним, Москалькова на первом заседании Координационного совета омбудсменов предложила увеличить число психологов в школах. Она считает, что это должно помочь в борьбе с игроманией среди учеников.

В 2017 году омбудсмен уже предлагала создать в России профильное учреждение по лечению детей от игромании. По словам чиновника, это позволит победить компьютерную зависимость. Тогда она заявила, что Интернет помимо позитива несёт в себе и зло, потому нужны реальные рычаги противодействия этому.

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Сергей Сурепин
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