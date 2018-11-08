Авторы Final Fantasy XV из-за убытков не смогут обновить игру

Японская компания Square Enix отменила сразу три сюжетных дополнения, запланировав лишь одно.

Разработчики Square Enix провели специальную трансляцию по игре Final Fantasy XV. Команда рассказала, что она отменяет выход трёх сюжетных дополнений для игры: эпизод "Ноктис", эпизод "Араней", эпизод "Лунафрей".

Разработчики пока планируют только одно дополнение. Речь идёт об эпизоде "Ардин". Релиз должен состояться в марте 2019 года.