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Опубликовано 8 ноября 2018, 15:58

Игра про Человека-паука получит новое дополнение в этом месяце

Фото: &copy; Flickr/Instacodez

Фото: © Flickr/Instacodez

Оно будет называться "Город, который никогда не спит". Сюжетные задания станут доступны 20 ноября.

Авторы игры Marvel’s Spider-Man выпустили очередное обновление для боевика. После его установки в главном меню появилась реклама второго сюжетного дополнения.

Оно получило название "Войны банд". Главным злодеем нового дополнения будет Кувалда, дебютировавший в октябрьском "Ограблении". Вместе с этим стала известна дата выхода второго эпизода сюжетной линии "Город, который никогда не спит". Релиз состоится 20 ноября.

Третье (и последнее) сюжетное дополнение — "Серебряный луч" — выйдет в декабре. Скорее всего, оно будет посвящено Серебряному соболю.

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Сергей Сурепин
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