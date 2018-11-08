Игра про Человека-паука получит новое дополнение в этом месяце

Оно будет называться "Город, который никогда не спит". Сюжетные задания станут доступны 20 ноября.

Авторы игры Marvel’s Spider-Man выпустили очередное обновление для боевика. После его установки в главном меню появилась реклама второго сюжетного дополнения.

Оно получило название "Войны банд". Главным злодеем нового дополнения будет Кувалда, дебютировавший в октябрьском "Ограблении". Вместе с этим стала известна дата выхода второго эпизода сюжетной линии "Город, который никогда не спит". Релиз состоится 20 ноября.