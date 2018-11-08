Продажи Grand Theft Auto V превысили 100 миллионов копий

Руководитель компании Take-Two отчитался о продажах во время ежеквартального финансового отчёта перед инвесторами.

Штраус Зельник заявил, что отгрузки GTA V составили 100 миллионов копий. На это криминальному боевику понадобилось около 5 лет.

Предыдущий проект студии Rockstar в настоящий момент сохраняет второе место по количеству проданных копий в игровой индустрии. Боевик заметно отстаёт от лидера — Minecraft. У него более 150 миллионов проданных копий. Игра доступна на огромном множестве платформ, включая мобильные устройства.