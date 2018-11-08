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Опубликовано 8 ноября 2018, 14:58

Продажи Grand Theft Auto V превысили 100 миллионов копий

Фото: &copy;&nbsp;Rockstar Games

Фото: © Rockstar Games

Руководитель компании Take-Two отчитался о продажах во время ежеквартального финансового отчёта перед инвесторами.

Штраус Зельник заявил, что отгрузки GTA V составили 100 миллионов копий. На это криминальному боевику понадобилось около 5 лет.

Предыдущий проект студии Rockstar в настоящий момент сохраняет второе место по количеству проданных копий в игровой индустрии. Боевик заметно отстаёт от лидера — Minecraft. У него более 150 миллионов проданных копий. Игра доступна на огромном множестве платформ, включая мобильные устройства.

В настоящий момент Grand Theft Auto V продалась большим тиражом, чем GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas и GTA IV вместе взятых. Помимо всего прочего, продажи GTA V больше, чем у всех выпущенных частей Resident Evil.

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Сергей Сурепин
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