Госдума выступила за запрет военным публиковать данные о службе в соцсетеях

Депутаты проголосовали за правительственный законопроект с ограничениями в первом чтении.

В Госдуме в ходе голосования в первом чтении принят законопроект о запрете для военнослужащих российской армии публиковать в СМИ, а также размещать в Интернете информацию о месте своей службы и её аспектах.

Как отмечают разработчики данного законопроекта, документ был составлен исходя из анализа деятельности Вооружённых сил России, прежде всего в Сирии. Поскольку именно там действия российских военных представляют особый интерес для иностранных спецслужб, а также для террористических организаций.

Если документ будет принят, то военные не смогут публиковать в Сети сведения о себе и других военнослужащих, в том числе фото, видео и геоданные, если они раскрывают ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности и месте дислокации. За нарушение военнослужащим, вне зависимости от должности и звания, грозит дисциплинарное наказание. А контрактникам — увольнение.