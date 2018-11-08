За 8 дней Red Dead Redemption 2 купили больше, чем первую часть за 8 лет

Компания Take-Two официально подтвердила, что отгрузила в магазины более 17 миллионов копий ковбойского боевика.

Добиться такого результата игре удалось только за 8 дней. Этот показатель больше, чем весь тираж оригинальной игры за более чем 8 лет.

В настоящий момент издатель игры не сообщает, сколько из отгруженных копий было продано потребителям. Однако выручка от продаж RDR 2 за первые 3 дня составила более 725 миллионов долларов.