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Опубликовано 8 ноября 2018, 15:02

За 8 дней Red Dead Redemption 2 купили больше, чем первую часть за 8 лет

Фото: &copy; Take-Two

Фото: © Take-Two

Компания Take-Two официально подтвердила, что отгрузила в магазины более 17 миллионов копий ковбойского боевика.

Добиться такого результата игре удалось только за 8 дней. Этот показатель больше, чем весь тираж оригинальной игры за более чем 8 лет.

В настоящий момент издатель игры не сообщает, сколько из отгруженных копий было продано потребителям. Однако выручка от продаж RDR 2 за первые 3 дня составила более 725 миллионов долларов.

Сейчас это лучший результат в развлекательной индустрии за первые выходные со старта продаж. Второе место занимает фильм "Мстители: Война бесконечности" — лента за дебютные выходные получила порядка 640 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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