За 8 дней Red Dead Redemption 2 купили больше, чем первую часть за 8 лет
Фото: © Take-Two
Компания Take-Two официально подтвердила, что отгрузила в магазины более 17 миллионов копий ковбойского боевика.
Добиться такого результата игре удалось только за 8 дней. Этот показатель больше, чем весь тираж оригинальной игры за более чем 8 лет.
В настоящий момент издатель игры не сообщает, сколько из отгруженных копий было продано потребителям. Однако выручка от продаж RDR 2 за первые 3 дня составила более 725 миллионов долларов.
Сейчас это лучший результат в развлекательной индустрии за первые выходные со старта продаж. Второе место занимает фильм "Мстители: Война бесконечности" — лента за дебютные выходные получила порядка 640 миллионов долларов.