Жители Колорадо проголосовали за отмену рабства

Федеральное правительство ещё в 1865 году отменило почти все формы рабства в США. В 13-й поправке к Конституции есть одно исключение: когда рабство — это форма наказания за преступление. Избиратели Колорадо приняли решение изменить конституцию штата, а также отменить возможность рабства.

В настоящий момент в основном законе штата сказано, что никогда не будет здесь рабства, кроме как наказания за преступление. В новой редакции указано будет, что в штате никогда не будет ни обычного рабства, ни принудительного рабства. На данный момент 65% избирателей проголосовали за это решение.