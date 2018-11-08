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Опубликовано 8 ноября 2018, 16:10

Жители Колорадо проголосовали за отмену рабства

Фото: &copy;&nbsp;wikimedia.org

Фото: © wikimedia.org

Соответствующее голосование проходило одновременно с промежуточными выборами в США.

Жители Колорадо решили проголосовать за то, чтобы полностью отменить рабство в соответствующем штате. Об этом сообщает издание CNN.

Федеральное правительство ещё в 1865 году отменило почти все формы рабства в США. В 13-й поправке к Конституции есть одно исключение: когда рабство — это форма наказания за преступление. Избиратели Колорадо приняли решение изменить конституцию штата, а также отменить возможность рабства.

В настоящий момент в основном законе штата сказано, что никогда не будет здесь рабства, кроме как наказания за преступление. В новой редакции указано будет, что в штате никогда не будет ни обычного рабства, ни принудительного рабства. На данный момент 65% избирателей проголосовали за это решение.

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Сергей Сурепин
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