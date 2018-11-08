Снайпера задержали за подготовку убийства испанского премьера

Дома у него удалось обнаружить полноценный арсенал, в том числе снайперские винтовки.

Полиция Испании произвела задержание мужчины, которого в настоящий момент подозревают в планировании и подготовке убийства Педро Санчеса, премьер-министра Испании. Об этом сообщает издание Publico.

Задержанный — 63-летний Мануэль Мурильо Санчес. Он планировал застрелить премьер-министра из мести. Это решение было связано с тем, чтобы перенести останки испанского диктатора Франсиско Франко из мемориала в Долине павших.