Снайпера задержали за подготовку убийства испанского премьера
Фото: © flickr.com/Madrid Emergency Vehicles
Дома у него удалось обнаружить полноценный арсенал, в том числе снайперские винтовки.
Полиция Испании произвела задержание мужчины, которого в настоящий момент подозревают в планировании и подготовке убийства Педро Санчеса, премьер-министра Испании. Об этом сообщает издание Publico.
Задержанный — 63-летний Мануэль Мурильо Санчес. Он планировал застрелить премьер-министра из мести. Это решение было связано с тем, чтобы перенести останки испанского диктатора Франсиско Франко из мемориала в Долине павших.
Полиция смогла обнаружить дома у предполагаемого злоумышленника шестнадцать единиц огнестрельного оружия. Среди них — штурмовые и снайперские винтовки. До этого мужчина в социальных сетях писал о том, что он готов за Испанию пожертвовать своей жизнью.