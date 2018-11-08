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Регион
Опубликовано 8 ноября 2018, 17:01

Снайпера задержали за подготовку убийства испанского премьера

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Madrid Emergency Vehicles

Фото: © flickr.com/Madrid Emergency Vehicles

Дома у него удалось обнаружить полноценный арсенал, в том числе снайперские винтовки.

Полиция Испании произвела задержание мужчины, которого в настоящий момент подозревают в планировании и подготовке убийства Педро Санчеса, премьер-министра Испании. Об этом сообщает издание Publico.

Задержанный — 63-летний Мануэль Мурильо Санчес. Он планировал застрелить премьер-министра из мести. Это решение было связано с тем, чтобы перенести останки испанского диктатора Франсиско Франко из мемориала в Долине павших.

Полиция смогла обнаружить дома у предполагаемого злоумышленника шестнадцать единиц огнестрельного оружия. Среди них — штурмовые и снайперские винтовки. До этого мужчина в социальных сетях писал о том, что он готов за Испанию пожертвовать своей жизнью.

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Сергей Сурепин
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