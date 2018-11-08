Девушка выкинула "ненужную" 3-месячную дочь в окно и получила 11 лет колонии

Инцидент произошёл вечером 30 июля 2018 года на улице Мира в Чистополе (Республика Татарстан).

23-летняя жительница Чистополя Ангелина Кобзева получила 11 лет лишения свободы за покушение на убийство трёхмесячной дочери. Об этом сообщил пресс-центр городского суда.

Заседание прошло 8 ноября. Подсудимая была доставлена под конвоем из следственного изолятора, куда её поместили в августе 2018 года. Девушка заявила, что она не хотела убивать дочь и выронила её совершенно случайно.