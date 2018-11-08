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Опубликовано 8 ноября 2018, 18:05

Девушка выкинула "ненужную" 3-месячную дочь в окно и получила 11 лет колонии

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Инцидент произошёл вечером 30 июля 2018 года на улице Мира в Чистополе (Республика Татарстан).

23-летняя жительница Чистополя Ангелина Кобзева получила 11 лет лишения свободы за покушение на убийство трёхмесячной дочери. Об этом сообщил пресс-центр городского суда.

Заседание прошло 8 ноября. Подсудимая была доставлена под конвоем из следственного изолятора, куда её поместили в августе 2018 года. Девушка заявила, что она не хотела убивать дочь и выронила её совершенно случайно.

Напомним, инцидент произошёл 30 июня на улице Мира в Чистополе (Республика Татарстан). Между Кобзевой и её сожителем начался конфликт. Девушка во время ссоры выкинула ребёнка со второго этажа: девочка получила черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и переломы ребра.

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Сергей Сурепин
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